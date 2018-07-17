Совет Республики предлагает с сентября апробировать базу данных не занятых в экономике

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики предлагает с сентября апробировать формирующуюся в соответствии с декретом о содействии занятости базу данных не занятых в экономике граждан. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прежде всего интересовался, как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Этим вопросом занимается Министерство труда и социальной защиты.

"Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки. Свести все в единый массив данных - это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем", - сказала Марианна Щеткина.

По ее словам, Министерство труда и соцзащиты уже провело учебу по всем регионам. "Везде сформированы группы - они должны быть обучены, подготовлены и, самое главное, владеть ситуацией на своей территории. Сейчас очень важно, чтобы с каждым человеком говорили и не было ошибочных решений", - обратила внимание зампредседателя Совета Республики.-0-