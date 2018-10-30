Совместное учение с миротворческими контингентами стран ОДКБ проходит в Екатеринбурге

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное учение "Нерушимое братство-2018" с миротворческими контингентами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит с 30 октября по 2 ноября в Свердловском учебном центре Екатеринбурга (Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В учении принимает участие личный состав миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, а также военнослужащие вооруженных сил Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России.
Основными целями учения являются получение командирами и должностными лицами всех уровней практики в подготовке операции по поддержанию мира и управлении частями миротворческих сил ОДКБ, совершенствование боевой слаженности личного состава подразделений миротворческих контингентов во время совместных действий, а также укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами стран ОДКБ.-0-
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