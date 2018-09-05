5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные молодежные проекты будут презентованы во время V Форума регионов Беларуси и России, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Молодежные делегации двух стран примут участие в самой программе V Форума регионов Беларуси и России, поучаствуют в дискуссиях, презентуют совместные проекты", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, в преддверии V Форума регионов будет организовано несколько мероприятий, где будут активно участвовать молодежные делегации двух стран. В частности, обсуждение и презентация совместных региональных проектов пройдет уже во время XIII фестиваля "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону 12-17 сентября. "С этого года по нашей инициативе обновлена программа фестиваля. Проект соберет представителей региональных молодежных организаций двух стран, и первые межрегиональные соглашения будут подписаны уже там. А на V Форуме регионов Беларуси и России это приобретет более широкий формат", - отметил Олег Дикун.

Около 250 молодых людей двух стран соберет слет студенческих отрядов Беларуси и России "Молодежь строит Союз" 22-23 сентября в Полоцком районе. "Для них будут организованы образовательные площадки, мастер-классы, круглые столы, тренинги, будут обсуждаться вопросы совершенствования законодательной базы и дальнейшего развития студотрядовского движения. По итогам слета будет подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет между БРСМ и Российскими студенческими отрядами. На базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники пройдет видео-мост "Москва-Минск" с приглашением молодежных организаций, где мы подведем итоги слета и проговорим, что будем обсуждать на V Форуме регионов на молодежной секции. Достижения молодежных организаций двух стран также будут презентованы во время VI Молодежного форума Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство" 9-10 октября в Могилеве", - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ.

Все эти проекты станут площадками для обсуждения и подписания соглашений между общественными организациями Беларуси и России. "Мы рассчитываем достигнуть конкретных соглашений на региональном уровне. Допустим, Минская область с Московской, Брестская - с Курской и так далее, чтобы сделать межрегиональное сотрудничество более плотным среди общественных организаций. Также мы сможем посмотреть на практике, как реализуется через призму экономики молодежная политика, как организована поддержка молодежи на предприятиях, сможем обменяться мнениями, высказать какие-то пожелания на будущее", - резюмировал Олег Дикун.-0-