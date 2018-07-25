Совмин Беларуси одобрил проект соглашения с Таиландом о научном сотрудничестве

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проект соглашения с правительством Таиланда о сотрудничестве в области науки и технологий в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 июля 2018 года №559, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения, при необходимости допускается внесение в него изменений и дополнений, не имеющих принципиального характера. ГКНТ также уполномочен на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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