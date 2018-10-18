Совмин одобрил проект международной техпомощи по сохранению наследия князей Радзивиллов

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил 10 проектов международной технической помощи. Это закреплено постановлением Совмина №744 от 17 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Один из проектов - "Сохранение наследия князей Радзивиллов и его адаптация для туризма в городах Кедайняй и Несвиж". Ранее Беларусь сотрудничала по радзивилловской тематике с областным краеведческим музеем г.Кедайняй.
В сфере ЖКХ будет реализован проект по твердым отходам в Пуховичах. Госпогранкомитет Беларуси будет координировать проект "Совместные инициативы пограничных служб с целью повышения эффективности пограничного контроля и охраны госграницы".
Будут реализованы также инициативы, касающиеся улучшения доступности и качества пограничной дорожной инфраструктуры в Гродненской области, развития потенциала для трудоустройства, совершенствования гарантии качества позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, усиления национальных возможностей по институционализации юстиции для несовершеннолетних в Беларуси.
Постановление принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине и вступает в силу со дня принятия.-0-
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