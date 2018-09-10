Совмин одобрил проект СГ о развитии науки в Белорусско-Российском университете на базе инновационных технологий

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий". Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 10 сентября 2018 года №650, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Проект был представлен Министерством образования и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления. Министерству образования поручено в установленном порядке внести указанный проект в Совет Министров Союзного государства.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-