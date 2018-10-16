Совмин определил критерии работ и услуг в области космического приборостроения

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило критерии отнесения работ и услуг к выполняемым и оказываемым в области космического приборостроения. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №737 от 15 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Постановление принято для реализации указа №288 от 20 июля 2018 года, согласно которому белорусских производителей космического оборудования освободили от налога на прибыль.
К работам и услугам в области космического приборостроения могут относиться только те, которые проводятся в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, прошедших госрегистрацию в соответствии с указом №356 от 25 мая 2006 года.
Также работы и услуги должны выполняться и оказываться для создания хотя бы одного из изделий из приведенного в постановлении списка. Это в том числе бортовые приборы, комплексы, системы, предназначенные для работы в космическом пространстве, специально разработанные материалы и комплектующие изделия для использования в составе бортовых приборов, наземные приборы, оборудование, комплексы, системы для изготовления и испытания бортовых приборов и др.
Чтобы получить заключение об отнесении реализованных работ и услуг к выполненным и оказанным в области космического приборостроения, резидент Республики Беларусь направляет заявление в Государственный военно-промышленный комитет. Заключение выдается в срок до 14 дней со дня подачи заявления.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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