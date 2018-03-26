Совмин утвердил перечень закупаемых за бюджетные средства товаров и услуг для проведения II Европейских игр

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 23 марта 2018 года №215 утвержден перечень товаров (работ, услуг), приобретаемых фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" в 2018-2019 годах полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов с применением процедуры закупки из одного источника. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Перечень состоит из 8 позиций. В него вошли услуги связи и доступа к глобальной компьютерной сети интернет, сувенирная продукция, офисная мебель, канцелярские товары, микроавтобус, легковой автомобиль, нефтепродукты для автомобилей и страхование автомобилей.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-