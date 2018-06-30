Совмин утвердил план работы на II полугодие

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правительства №500 от 28 июня утвержден план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров на второе полугодие 2018 года. Данное постановление сегодня официально опубликовано на
На заседаниях Совета Министров, в частности, планируется рассмотреть итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие, а также за январь-сентябрь 2018 года.
На заседания Президиума Совмина будут вынесены вопросы о проектах прогноза социально-экономического развития Беларуси, Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и основных параметрах республиканского бюджета на 2019 год.
Кроме того, планируется обсудить выполнение поручений главы государства по обеспечению эффективного функционирования строительной отрасли и стратегию развития отрасли до 2030 года.
Речь также пойдет о выполнении поручения главы государства по развитию рынка авиационных перевозок, повышению его привлекательности для населения и развитию транзитного потенциала страны.
Наряду с этим участники заседаний Президиума Совета Министров рассмотрят результаты выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению организаций агропромышленного комплекса и задачи по повышению эффективности их деятельности.
Кроме того, планируется рассмотреть ход выполнения поручений главы государства и правительства по повышению эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства.-0-
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