Совмин утвердил председателей комиссий по развитию сотрудничества с иностранными государствами

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров внес изменения в белорусские части комиссий, комитетов, советов, созданных в соответствии с международными договорами правительства Беларуси с правительствами иностранных государств, а также комиссий по развитию сотрудничества с государствами - участниками СНГ. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 19 сентября 2018 года №687, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин утвержден председателем комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Казахстаном.
Заместитель премьер-министра Михаил Русый будет руководить комиссией по развитию сотрудничества Беларуси с Азербайджаном.
Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко утвержден председателем белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совместной белорусско-эквадорской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Игорь Ляшенко возглавил комиссию по развитию сотрудничества Беларусь с Туркменистаном и межправительственную белорусско-украинскую смешанную комиссию по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Постановление принято в связи с изменениями в составе правительства Беларуси. Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-
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