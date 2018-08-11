Современные ядерно-физические технологии обсудят ученые на международной конференции под Гродно

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные ядерно-физические технологии обсудят ученые на международной конференции "Актуальные проблемы физики микромира" в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.
Форум пройдет 13-23 августа в агрогородке Озеры. "Международная школа-конференция - это ведущая отечественная площадка для обсуждения современных вопросов физики элементарных частиц, теоретической физики и современных ядерно-физических технологий", - отметили в пресс-службе.
Мероприятие соберет более 130 научных работников и исследователей, представляющих ведущие научные центры Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Казахстана, Швейцарии, Сербии, США, Франции, Китая и других стран. В частности, от БГУ в работе школы-конференции примут участие более 40 студентов, аспирантов и научных сотрудников Института ядерных проблем, физического факультета и Международного государственного экологического института имени Сахарова. Доклады и лекции будут о последних экспериментальных результатах мировых ядерно-физических центров, новых направлениях в квантовой теории поля, ядерной медицине.
В этом году научный форум посвящен памяти профессора Николая Шумейко, внесшего большой вклад в развитие физики высоких энергий в Беларуси и возродившего традиции проведения подобных конференций в стране.
Первая международная школа-конференция состоялась в 1971 году. С тех пор она проводится каждые два года. Многие ее участники стали известными учеными, руководителями крупных научных коллективов.
Организатором международной школы-конференции выступают Институт ядерных проблем БГУ в сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований (Россия) и Государственным комитетом по науке и технологиям (ГКНТ).-0-
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