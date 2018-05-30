Созданный в Беларуси механизм противодействия наркомании работает весьма эффективно - Верховный суд

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданный в Беларуси механизм противодействия наркомании работает весьма эффективно, поэтому в Верховном суде не видят необходимости в либерализации антинаркотических норм в законодательстве. Об этом сегодня в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич, сообщает БЕЛТА.

Руслан Анискевич отметил, что ВС не поддерживал корректировки ст. 328 УК, которые предусматривают снижение нижнего предела наказания с 5 до 3 лет лишения свободы (по 2-й части 328-й статьи) и с 8 до 5 лет лишения свободы - по 3-й части. "Мы не поддерживали эти изменения, как и любые другие корректировки антинаркотических норм в законодательстве. Просто потому, что на сегодняшний день либерализация в этой сфере не вызвана какой-либо необходимостью. Созданный механизм противодействия наркомании работает весьма эффективно, а все возникающие в ходе его применения вопросы вполне могут решаться путем повышения качества следствия и более требовательных подходов к рассмотрению этих дел в судах", - подчеркнул он.

Он пояснил, почему ВС занимает такую позицию. "Прошло слишком мало времени с момента принятия жестких антинаркотических мер, введенных декретом №6. Пик интенсивной борьбы с наркоманией пришелся на 2015-2016 годы, и только в 2017 году (по данным статистики судов и МВД) действительно явно обозначился положительный эффект принятых мер. И сегодня, на наш взгляд, следует закреплять этот эффект, а не бросаться корректировать созданную систему противодействия наркоугрозе только потому, что наметились некие положительные тенденции в этой борьбе. На наш взгляд, отменять ныне существующие суровые меры наказания нельзя: послабление может вызвать не только откат к прежней ситуации, но и всплеск наркопреступности", - считает заместитель председателя ВС.

Руслан Анискевич добавил, что Верховный суд поставил перед судьями задачу не о более лояльных, но о более взвешенных подходах к назначению наказаний тем, кто не связан с незаконным сбытом наркотиков. "Если какая-то либерализация и возможна, то, на наш взгляд, только в отношении потребителей. Тех, кто является больным человеком и нуждается, скорее, в медицинской помощи. И только в рамках существующего законодательства. Судам рекомендовано по возможности применять к таким лицам наказания, не связанные с лишением свободы. Также стоит задача более широко применять подобные меры к несовершеннолетним", - сказал он.

В Верховном суде убеждены в необходимости скрупулезного внедрения в общественное сознание понимания, что наркотики - это абсолютное зло, к которому нельзя прикасаться. "Вместе с существующими мерами наказания это должно сформировать у любого человека простую житейскую позицию: если не хочешь, чтобы государство обошлось с тобой жестко, - не приближайся к этой теме, не касайся ее и детям своим запрети. Все должны понимать, что не должно быть никакого снисхождения к тем, кто травит наших детей", - резюмировал зампредседателя ВС.-0-