Созданный в Беларуси механизм противодействия наркомании работает весьма эффективно - Верховный суд

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданный в Беларуси механизм противодействия наркомании работает весьма эффективно, поэтому в Верховном суде не видят необходимости в либерализации антинаркотических норм в законодательстве. Об этом сегодня в интервью газете
Руслан Анискевич отметил, что ВС не поддерживал корректировки ст. 328 УК, которые предусматривают снижение нижнего предела наказания с 5 до 3 лет лишения свободы (по 2-й части 328-й статьи) и с 8 до 5 лет лишения свободы - по 3-й части. "Мы не поддерживали эти изменения, как и любые другие корректировки антинаркотических норм в законодательстве. Просто потому, что на сегодняшний день либерализация в этой сфере не вызвана какой-либо необходимостью. Созданный механизм противодействия наркомании работает весьма эффективно, а все возникающие в ходе его применения вопросы вполне могут решаться путем повышения качества следствия и более требовательных подходов к рассмотрению этих дел в судах", - подчеркнул он.
Он пояснил, почему ВС занимает такую позицию. "Прошло слишком мало времени с момента принятия жестких антинаркотических мер, введенных декретом №6. Пик интенсивной борьбы с наркоманией пришелся на 2015-2016 годы, и только в 2017 году (по данным статистики судов и МВД) действительно явно обозначился положительный эффект принятых мер. И сегодня, на наш взгляд, следует закреплять этот эффект, а не бросаться корректировать созданную систему противодействия наркоугрозе только потому, что наметились некие положительные тенденции в этой борьбе. На наш взгляд, отменять ныне существующие суровые меры наказания нельзя: послабление может вызвать не только откат к прежней ситуации, но и всплеск наркопреступности", - считает заместитель председателя ВС.
Руслан Анискевич добавил, что Верховный суд поставил перед судьями задачу не о более лояльных, но о более взвешенных подходах к назначению наказаний тем, кто не связан с незаконным сбытом наркотиков. "Если какая-то либерализация и возможна, то, на наш взгляд, только в отношении потребителей. Тех, кто является больным человеком и нуждается, скорее, в медицинской помощи. И только в рамках существующего законодательства. Судам рекомендовано по возможности применять к таким лицам наказания, не связанные с лишением свободы. Также стоит задача более широко применять подобные меры к несовершеннолетним", - сказал он.
В Верховном суде убеждены в необходимости скрупулезного внедрения в общественное сознание понимания, что наркотики - это абсолютное зло, к которому нельзя прикасаться. "Вместе с существующими мерами наказания это должно сформировать у любого человека простую житейскую позицию: если не хочешь, чтобы государство обошлось с тобой жестко, - не приближайся к этой теме, не касайся ее и детям своим запрети. Все должны понимать, что не должно быть никакого снисхождения к тем, кто травит наших детей", - резюмировал зампредседателя ВС.-0-
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