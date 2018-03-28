Спасатели рассказали, как составить личный план действий на случай ЧС

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели рассказали, как составить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующие рекомендации размещены на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасатели многих стран рекомендуют заранее выработать свой план реагирования на ЧС. Это помогает не растеряться и не запаниковать в экстренной ситуации. В МЧС рекомендуют отталкиваться в первую очередь от того, что и где может случиться. Кроме того, необходимо заранее продумать свои действия, пути эвакуации, составить список вещей, которые нужно взять с собой. Не менее важно предусмотреть в своем плане место укрытия, а также запасные варианты спасения, если первый не сработает.

Оценить реальность плана помогут советы тех, кто уже сталкивался или боролся с ЧС. Пригодятся также инструкции, листовки, буклеты от спасателей или других экстренных служб. "Они позволят выработать нужный подход в зависимости от того, живет ли человек в частном доме или многоэтажке. Кроме угрозы пожара, важно знать и другие потенциальные источники ЧС в районе: есть ли рядом химически опасные объекты, крупные реки, водохранилища, леса, торфяники", - отметили в МЧС.

Живущим в многоквартирных домах, специалисты советуют узнать, если ли запасные выходы из здания, где они находятся и как открываются. В МЧС рекомендуют всегда держать в зоне доступа нужные вещи: телефон, очки, ключи от квартиры, слуховые аппараты, лекарства, без которых нельзя обойтись. Спасатели призывают не загромождать лестничные клетки и держать открытым доступ к пожарным лестницам.

На пожаре, когда в коридоре сильное задымление, нужно оценить ситуацию на предмет того, можно ли благополучно покинуть здание, лифтом при этом пользоваться нельзя. "Если в коридоре слишком много дыма, необходимо плотно закрыть двери и выбраться на балкон, сообщить по телефону 101 номер своей квартиры. Далее нужно действовать по рекомендациям спасателей.

Когда речь идет о таких ЧС, как наводнение, крупные лесные пожары, разрушение жилых домов из-за техногенных катастроф, может потребоваться эвакуация на более длительный срок. "Но и здесь время - дорого. Поэтому комплект НЗ нужно составить заранее и периодически его обновлять", - напомнили в МЧС. В запасе должны быть аптечка первой помощи, консервированные продукты, питьевая вода, радиоприемник и фонарик с запасными батарейками, спички в герметичной упаковке, зажигалки. Пригодятся также столовые инструменты (нож, вилки-ложки, миски, кружки), средства индивидуальной гигиены, лекарства. В основном рекомендуется иметь два таких комплекта, второй можно хранить в багажнике автомобиля. Если на эвакуацию есть время, комплект целесообразно дополнить запасной одеждой по сезону и обувью. НЗ обычно помещают в непромокаемую сумку, а с собой берут также документы, наличные деньги.-0-