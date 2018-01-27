Специалисты "Белавиа" прошли мастер-класс по спасению пассажиров при аварийной посадке на сушу и воду

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты авиакомпании "Белавиа" прошли мастер-класс по спасению пассажиров при аварийной посадке на сушу и воду, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Показательное занятие прошло в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС. Спасатели провели мастер-класс по эвакуации пассажиров при аварийной посадке воздушного судна, где специалисты авиакомпании отработали на практике использование всех типов дверей, выходов и трапов.
Были актуализированы знания о действиях при аварийной посадке на сушу и воду, правилах тушения пожара на борту, первой медицинской помощи пассажирам.-0-
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