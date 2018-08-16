16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из стран СНГ на встрече в Астане обменялись опытом по вопросам госрезерва, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

ХІV заседание Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах - участниках СНГ, проходило в Астане 15-16 августа. Белорусскую сторону представил начальник департамента по материальным резервам МЧС Евгений Бондарь. В мероприятии принимали участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Монголии, а также Исполкома СНГ.

"Специалисты обменялись опытом по актуальным вопросам функционирования систем госрезервов стран СНГ. В частности, участники заседания обсудили доклад о проводимой в Беларуси работе по оптимизации государственного и мобилизационного резервов, а также утилизации средств радиационной и химической защиты. Были рассмотрены данные о цифровизации системы государственного материального резерва в Казахстане, приоритетных направлениях развития системы государственных материальных резервов в Молдове, инновационных разработках НИИ проблем хранения Росрезерва", - рассказали в МЧС. Был представлен и ежегодный отчет о деятельности совета.-0-