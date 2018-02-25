25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированную роту по информационной безопасности создадут в Беларуси, рассказал министр обороны Андрей Равков в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, планируется ли в Беларуси создавать войска информационных операций, как это сделано в России, Андрей Равков отметил, что белорусское военное ведомство плотно занимается информационной безопасностью, кибербезопасностью, у нас есть соответствующие структуры.

"Плюс мы в этом году формируем специализированную роту, которая будет заниматься этим вопросом, - добавил Андрей Равков. - Они (структуры для обеспечения информационной безопасности - прим.БЕЛТА) у нас уже есть, но мы это дело развиваем".-0-