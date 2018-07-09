Специальный поезд начал курсировать между Минском и Витебском во время "Славянского базара"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня со станции Минск-Пассажирский отправился в первый рейс поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск, назначенный на время проведения международного фестиваля "Славянский базар в Витебске", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Поезд будет курсировать ежедневно из Минска с 9 по 18 июля, а из Витебска с 10 по 19 июля. Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский - 12.32, прибытия в Витебск - 16.14. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01.32 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05.38. В настоящее время продано около 1,7 тыс. билетов.

В пути следования поклонникам фестиваля предоставляется возможность изучить праздничную программу мероприятия. Тематика фестиваля отражена и в оформлении поезда. В вагонах размещены праздничные плакаты, макеты с маршрутными указателями. Эмблема фестиваля присутствует на бейджах у работников поездной бригады.

Специальный поезд на время фестиваля Белорусская железная дорога назначает уже восьмой год подряд. За последние три года на "Славянский базар в Витебске" БЖД перевезла около 15 тыс. пассажиров.-0-