"Спорт-пари" ищет игрока, выигравшего более 10 000 рублей в "Спортлото 6 из 49"!

Пока джекпот "Спортлото 6 из 49" стремительно растет и в ближайшее время может стать самым большим денежным выигрышем в истории Республики Беларусь, компания "Спорт-пари" разыскивает игрока, сделавшего ставку 28 мая в 16.53 в киоске "Белсоюзпечати", расположенном на железнодорожном вокзале г.Борисов, счастливчик выиграл 10 556 рублей 60 копеек, остановившись в шаге от возможности стать обладателем более 2 миллионов рублей.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 415 000 рублей! 138 735 рублей разделили игроки "БЛИЦ" , 108 36 рублей было выиграно в "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 44 000 рублей. Победители "Спортлото 6 из 49" выиграли более 97 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 24 189 рублей!

На прошлой неделе в компании "Спорт-пари" радовались не только победам наших игроков, но и сделали все возможное, чтобы подарить всем участникам спортивного праздника - Международного олимпийского дня, состоявшегося 2 июня, яркие эмоции и заряд хорошего настроения.

Поддержка развития олимпийского движения одна из важнейших задач нашей компании. Мы гордимся высоким статусом официального спонсора - Национального олимпийского комитета - и прилагаем максимум усилий для поддержки развития олимпийских видов спорта в нашей стране. Компания "Спорт-пари" благодарит Национальный олимпийский комитет за возможность участия в праздновании Международного олимпийского дня, мы надеемся, что также смогли внести свой позитивный вклад в создание яркой и веселой атмосферы спортивного праздника и поспособствовали привлечению большего количества детей к занятиям спортом.

Компания "Спорт-пари" желает всем игрокам удачи! Мы надеемся, что благодаря нам все ваши мечты и желания исполнятся.

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