Среди многих скорбных событий ВОВ трагедия Хатыни всегда занимала особое место - Володин

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди многих скорбных событий Великой Отечественной войны трагедия Хатыни всегда занимала особое место. Это отмечается в письме председателя Государственной думы Федерального собрания России, председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина, посвященном 75-й годовщине со дня трагедии в Хатыни, которое поступило в адрес председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, сообщает БЕЛТА.

"Среди многих скорбных событий Великой Отечественной войны трагедия белорусской Хатыни всегда занимала особое место. Массовое убийство 149 жителей этой деревни стало символом беспрецедентной жестокости и бесчеловечности фашизма. Судьба Хатыни в годы войны постигла 186 белорусских деревень. Горечь и боль тех событий навсегда остались в памяти наших народов", - отмечается в письме.

"Об этой трагедии мы помним и сегодня, спустя три четверти века, и будем делать это впредь. Важно не допускать ее забвения, вместе противодействовать искажению нашей истории, попыткам оправдать убийц и садистов в угоду политической конъюнктуре. Только так мы сможем защитить нынешнее и будущие поколения от повторения подобных преступлений вновь, сохранить мир и покой на нашей земле", - считает Вячеслав Володин.-0-