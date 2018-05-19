19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Средний возраст женщины при рождении первенца в Беларуси составляет 26,5 лет, сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Светлана Нагибович во время республиканского конгресса "Мама Pro" в Гомеле.

"В течение десяти последних лет средний возраст женщины при рождении первенца увеличился с 20-21 года до 26,5 лет. В целом это общеевропейская, общемировая тенденция", - сказала Светлана Нагибович. По ее мнению, этому способствуют многие факторы, в основном социального характера. "Женщина хочет получить образование, реализовать себя в карьере и затем подходит к осознанной беременности", - добавила она.

Также главный акушер-гинеколог напомнила, что Министерство здравоохранения разрабатывает регламент посещения родственниками мам в роддомах. В каждом учреждении будет предложен свой формат посещений в зависимости от существующих условий и возможностей. При этом очень важно обеспечить санитарно-эпидемический режим. Кроме того, будут учтены и пожелания женщин.

Светлана Нагибович акцентировала внимание на том, что среди задач этого года - реализация проекта по развитию службы планирования семьи, которая предусматривает разноуровневую систему оказания медицинской помощи. "Очень важно, чтобы будущие мамы обратились к акушеру-гинекологу еще до беременности, желательно за 3-4 месяца. Главная цель - чтобы беременность была эффективной и безопасной, а ребенок родился здоровым", - подчеркнула главный акушер-гинеколог. По ее словам, проект будет также включать многоуровневую заботу о бесплодных парах.

Сегодня в Гомеле на республиканском конгрессе "Мама Pro" собралось порядка 400 активных родителей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье ребенка. На площадке в областном общественно-культурном центре состоявшиеся и будущие родители беседуют с ведущими специалистами в различных сферах о планировании беременности, материнстве и детстве, осознанном родительстве. Также в программу включены такие темы, как профилактика и тактика действий при пищевых отравлениях, укусах насекомых, грамотная организация переездов и перелетов с ребенком. Компетентные специалисты рассказывают, что должно быть в аптечке у молодых родителей и можно ли беременным женщинам отправляться на отдых. Отдельное внимание прививкам - не только у детей, но и у взрослых, в том числе при планировании беременности. Мамы и папы в формате открытого микрофона могут задать экспертам любые вопросы.

Кроме лекций для участников подготовлено множество практических мероприятий и мастер-классов, игры и викторины, дегустационная и консультационная зоны.

Конгресс в Гомеле проводится командой проекта "Мама Pro", организованного на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям "Бейби Стори", при поддержке Министерства здравоохранения, Гомельского областного и городского исполнительных комитетов, кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО.-0-

Фото Ольги Русиновой.