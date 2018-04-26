26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя трудовая пенсия по возрасту в Беларуси с мая составит Br340,6, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты, комментируя указ №142, предусматривающий перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года.

Средние размеры трудовых пенсий по инвалидности увеличиваются до Br291,2, по случаю потери кормильца - до Br231,5. По оценке, согласно указу в результате перерасчета трудовые пенсии с мая возрастут в среднем на 5,4%.

Что касается размера (процента) увеличения пенсии у каждого пенсионера, то он будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, пояснили в министерстве.-0-