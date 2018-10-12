Средняя цена 1 кв.м квартир в Минске с начала года увеличилась на 14,6%

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость 1 кв.м квартир в Минске с начала года увеличилась на 14,6%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

"В столице в сентябре отмечен рост средней стоимости 1 кв.м квартир. Если в августе этот показатель составлял Br2,56 тыс., то в сентябре - Br2,66 тыс. По отношению к январю 2018 года средняя стоимость квадрата увеличилась на 14,6%, тогда она была на уровне Br2,32 тыс.", - отметили в агентстве.

В июле-сентябре средняя цена 1 кв.м квартир в Минске составила Br2,57 тыс., что на 3% больше по сравнению со вторым кварталом и на 10% - по сравнению с первым. В областных центрах стоимость квартир в июле-сентябре была примерно в два раза меньше.

Что касается активности купли-продажи квартир, то в третьем квартале в столице было совершено 3 тыс. сделок - это на 16% больше, чем в целом в областных центрах. Среди них лидирует Гомель, где было заключено 609 договоров купли-продажи. Общая стоимость проданных в Минске квартир составила около Br400 млн, в областных центрах - около Br150 млн. При этом наибольший объем рынка в денежном выражении отмечался от продажи двухкомнатных квартир.

Квартиры в новостройках в июле-сентябре чаще всего покупали в Гродно. В этом городе было заключено 219 таких договоров купли-продажи - почти половина ото всех совершенных сделок. В Минске на первичном рынке было приобретено 218 квартир, в других областных городах - в среднем по 35 квартир. "Первичный рынок - квартиры в жилых многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию", - пояснили специалисты.

В столице в третьем квартале было приобретено 46 квартир с оформлением ипотечных кредитов, или 1,6% от общего количества сделок. В Гродно доля таких сделок составляет 2,2%.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-