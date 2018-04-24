Средняя зарплата в Беларуси в марте увеличилась до Br926,8

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в марте 2018 года составила Br926,8, что на Br76,4 выше, чем в феврале, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за март составила Br1 364,9 (темп роста к марту 2017 года - 115%.) В Минской области она составила Br895,2 (112,9%), в Брестской - Br784,1 (111,9%), в Гродненской - Вr779,4 (112,6%). Средний заработок в Гомельской области - Br818,3 (114,4%), в Могилевской - Br765,1 (112,1%), в Витебской - Br764,8 (112,8%).

В феврале текущего года средняя заработная плата составляла Br850,4.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в марте 2018 года сложилась в отрасли информации и связи (Br3349,6), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (Br5092,5).

В лидерах также такие виды деятельности, как воздушный транспорт (Br2234,7), финансовая и страховая деятельность (Br1710,5), производство химических продуктов (Br1546,5), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1514,5), горнодобывающая промышленность (Br1533,1), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1200,7).

Меньше всего начислено в марте работникам сферы сельского хозяйства (Br563,6 в растениеводстве и Br608,2 в животноводстве), рыболовства и рыбоводства (Br608,7), по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br536,3), творческой деятельности и развлечений (Br574,5), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br524,4), парикмахерских и салонов красоты (Br464).-0-