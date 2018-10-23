Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br963,6

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре 2018 года составила Br963,6, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В августе этот показатель достигал Br987,5.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за сентябрь составила Br1 319,5 (темп роста к сентябрю 2017 года - 109,1%). В Минской области она достигла Br954,1 (107,6%), в Гомельской - Br880,9 (110,7%), Брестской - Br843,7 (110,1%), Гродненской - Вr837,4 (109,3%). Средний заработок в Витебской области - Br827,7 (110,6%), в Могилевской - Br817,2 (108,2%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла на 12,2%. Самый высокий ее рост отмечен в Гомельской и Витебской областях (соответственно на 13,6% и 13,5%), а в Минске этот показатель наименьший (рост на 11,0%). Реальная заработная плата за сентябрь нынешнего года в среднем по республике составила 109,4% к уровню сентября минувшего года.-0-