Средняя зарплата в ноябре составила Br836,9

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре по Беларуси составила Br836,9. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

По сравнению с октябрем средняя зарплата снизилась на Br4,1, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 10,7%. Самые высокие заработки у работников следующих отраслей: информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br3517,8), телекоммуникации (Br1354), воздушный транспорт (Br2221,6), в том числе пассажирский (Br2325,1) и грузовой (Br1656,5), вспомогательная деятельность воздушного транспорта (Br1445,3), финансовая и страховая деятельность (Br1290,4), в том числе вспомогательная деятельность в этой сфере (Br1921,4).

Также в числе лидеров производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1612,3), производство химических продуктов (Br1391,4), горнодобывающая промышленность (Br1366,4). Зарплата в сфере профессиональной научной и технической деятельности составила Br1175,9, инженерно-технического проектирования и предоставления технических консультаций в этой области - Br1423,6, оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонта - Br1180,6 и иной оптовой торговли - Br1125,9, производства основных фармпродуктов и препаратов - Br1027,6.

Самые низкие заработки по итогам ноября у работников сферы услуг парикмахерских и салонов красоты - Br417,8, библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры - Br461,6, социальных работников и работников по уходу в специализированных учреждениях - Br464,3.

В разрезе регионов в ноябре самый большой размер начисленной средней зарплаты в Минске - Br1151,9, затем следует Минская область - Br832,8. Могилевский регион замыкает список с размером зарплаты в Br713,4.-0-