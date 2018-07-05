Средства кубка по бегу "Большой бард-рыбалки" направят на возрождение Быховского замка

5 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Благотворительный кубок "Большой бард-рыбалки" по бегу пройдет 28 июля во время одноименного Международного музыкально-спортивного праздника. Его посвятят Году малой родины и 45-летию генерального партнера творческого проекта ОАО "Моготекс", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

За каждый километр, который пробегут участники забега, компания "Моготекс" перечислит на благотворительный счет, открытый с целью возрождения архитектурной жемчужины Беларуси первой половины ХVII века - Быховского замка, по Br1.

Забег стартует в 9.00 в поселке Грудичино. Регистрироваться для участия в нем и получить специальный номер можно прямо на контрольно-пропускном пункте праздника или перед началом старта (с 7.00 до 8.30). Перед стартом в 8.45 одна из основательниц фитнес-движения в Беларуси, бизнесвумен и медийная личность Наталья Новожилова проведет массовую зарядку (разминку).

Забег пройдет по лесной трассе длиной в 1 км. Оценивать результаты и определять лучших будут две профессиональные судейские бригады. Первая тройка абсолютных победителей у мужчин и женщин получит ценные подарки от партнеров бард-рыбалки. Специальные призы вручат самому юному, самому старшему участнику (це) и самой быстрой семье. Первые 100 человек, пробежавших самое большое количество километров, получат памятные сувениры. Кроме того, все участники забега получат мясные консервы с логотипом "Большой бард-рыбалки" от компании "Гродфуд".

Во время массового забега состоится презентация предстоящих в 2019 году II Европейских игр в Беларуси. На персональных номерах участников будет размещен символ и талисман предстоящих спортивных состязаний.

В благотворительной акции примут участие представители руководства области, Быховского райисполкома, парламентарии, деятели искусства, музыканты, известные спортсмены и все те, кто не равнодушен к сохранению и возрождению памятников архитектуры и истории, белорусских традиций и культуры. Так, свое согласие на участие в кубке уже дали участник двух Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро, призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса по марафону Степан Роговцов, призер чемпионата Европы, неоднократный чемпион Беларуси, мастер спорта международного класса Сергей Платонов, а также победители Могилевского Мебелайн марафона мастера спорта Юрий Каптеров и Ольга Каминская.

"Мы проводим эту акцию с целью не только популяризации активного и здорового образа жизни, но и привлечения внимания общественности к сбору средств для возрождения памятника архитектуры, возведенного в стиле позднего ренессанса и раннего барокко, - отметил один из инициаторов и организаторов акции председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. - При этом замок - лишь часть укреплений Быховской крепости. В признанный культурным наследием республиканского значения комплекс входят также уникальная синагога оборонительного типа и территория бывшего костела. Мы надеемся, что наши голоса услышат и в правительстве страны, чтобы выделить средства или помочь найти инвесторов для завершения реставрации и реконструкции уникального объекта. Возрожденный замок придаст новый импульс экономическому и культурному развитию Быхова, привлечет в город и страну дополнительно десятки тысяч туристов".

Быховский замок начал строить гетман Великого княжества Литовского Ян Ходкевич, а продолжил строительство его зять Ян Сапега. Построенный тогда с применением самых современных технологий оборонительный комплекс занимал участок на берегу Днепра в виде неправильного прямоугольника размером 77 на 100 м. С трех сторон подступы к замку защищал ров глубиной до 27 м и валы с бастионами. С восточной стороны к периметру замка примыкал дворец. Западная сторона была укреплена восьмигранными двухъярусными башнями, которые имели по 7-8 бойниц. В Быховском замке постоянно находился значительный воинский гарнизон, который подчинялся местному администратору (губернатору). В 90-е годы ХХ века в уцелевших зданиях размещался цех по деревообработке, но после пожара в августе 2004 года замок вновь оказался заброшенным.

Благодаря выделенным из республиканского бюджета средствам в 2013 году ко Дню белорусской письменности в Быхове были проделаны работы по консервации фрагментов замка и восстановлены две сторожевые башни. На дальнейшее средств не хватило.

Быховский райисполком открыл благотворительный счет с целью привлечения средств спонсоров и граждан для восстановления национальной историко-культурной ценности. Желающие поучаствовать в этом благом деле могут перечислить деньги на благотворительный счет в белорусских рублях № BY24AKBB36420700944417000000, ЦБУ № 706, филиал № 700, Могилевского областного управления ОАО АСБ "Беларусбанк" AKBBBY21700, УНП 701224467 с пометкой «на консервацию и реконструкцию отдельных элементов историко-культурной ценности "Фрагменты. Быховский замок"».

Организаторами акции выступают: оргкомитет Международного музыкально-спортивного праздника "Большая бард-рыбалка", Общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики", ОАО "Моготекс", Постоянная комиссия Палаты представителей по образованию, культуре и науке при поддержке Могилевского облисполкома и Быховского райисполкома.

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