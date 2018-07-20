Ссузы Беларуси начинают прием документов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средние специальные учебные заведения Беларуси сегодня начинают прием документов, сообщает БЕЛТА.

Принимать документы на бюджет у абитуриентов, имеющих общее базовое образование, будут по 3 августа. На платные места срок подачи установлен по 14 августа. Сдать вступительные испытания они смогут 4-8 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 10 августа, на платной основе - по 16 августа.

Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним образованием и профессионально-техническим с общим средним продлится по 9 августа, на платную форму обучения - по 16 августа. Сдать вступительные испытания эта категория абитуриентов сможет 10-12 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 14 августа, на платной основе - по 17 августа.

Абитуриент должен представить в приемную комиссию ссуза удостоверение личности, заявление, документ об образовании, а также сертификаты ЦТ, медицинскую справку, документы, подтверждающие льготы, если такие есть, и фотографии.-0-