Стартовал конкурс "Золотое перо "Белой Руси" - 2018"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал ежегодный конкурс работ творческой молодежи "Золотое перо "Белой Руси" - 2018", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Это творческое состязание среди учащейся и рабочей молодежи, членов клубов юных журналистов, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов проводит республиканское общественное объединение "Белая Русь" при поддержке министерств образования и информации Беларуси. Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте до 30 лет, а в номинации "Беларусь - страна твоих возможностей" - в возрасте от 12 до 17 лет.

Предложены следующие номинации: "Медиа III тысячелетия" (конкурс эссе, отражающих взгляд автора на современные медиа и роль молодежи в жизни общества), "Беларусь - страна твоих возможностей" (конкурс печатных материалов о возможностях и перспективах современной молодежи в Беларуси), "Вместе весело шагать" (конкурс художественной фотографии о семейном отдыхе и туризме в Беларуси), "Мастер своего дела" (конкурс видеопроектов о людях, которые нашли свое призвание в профессии).

Конкурс "Золотое перо "Белой Руси" - 2018" проводится в три этапа. Первый этап - районный (городской). Районные (городские, районные в городе) организации объявляют о конкурсе, формируют жюри совместно с редакциями районных (городских) СМИ. Жюри определяет победителей в каждой из номинаций. Работы победителей районного (городского) этапа направляются для участия в областном этапе. Прием работ с 5 февраля по 2 апреля, определение победителей - до 16 апреля. Второй этап - областной. Областные, Минская городская организации формируют жюри совместно с редакциями областных (городских) СМИ, представителями высших учебных заведений, которые рассматривают лучшие работы районного этапа и определяют победителей областного этапа в каждой из номинаций. Лучшие работы направляются для участия в республиканском этапе. На республиканский этап конкурса проходят работы-победители областного этапа. Они принимаются до 16 мая. Прием работ для участия во втором этапе до 23 апреля, определение победителей - до 14 мая.

Жюри в период с 16 мая по 1 июня подведет итоги республиканского этапа. Работы-победители будут размещены на сайтах и печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур РОО "Белая Русь".

Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и специальными подарками или денежными призами. Победители республиканского этапа награждаются дипломами и денежными призами в размере: I место - 10 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5), II место - 7 базовых величин, III место - 5 базовых величин.

Конкурс проводится с целью активизации взаимодействия организационных структур РОО "Белая Русь" со средствами массовой информации и приобщения к деятельности объединения наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды. Его задачи: популяризация культурно-исторических и духовных ценностей Республики Беларусь, привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества, поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодежи.

С подробностями проведения творческого состязания и условиями участия можно ознакомиться на сайте РОО "Белая Русь".-0-