Стационарные лагеря теперь могут не проходить аттестацию

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная аттестация стационарных оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, санаторно-курортных и оздоровительных организаций становится для них правом, а не обязанностью. Соответствующие изменения и дополнения в некоторые постановления Совмина по вопросам санаторно-курортного лечения и оздоровления населения утверждены постановлением Совмина №241 от 31 марта 2018 года, сообщает БЕЛТА.

В положении о критериях и порядке проведения государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденном постановлением от 1 ноября 2006 года №1450, появился новый пункт. Согласно нему, стационарные лагеря могут функционировать без государственной аттестации на основании наличия подписанного в установленном порядке соответствующего акта приемки лагеря, а также при условии обеспечения на протяжении оздоровительного периода здоровых и безопасных условий пребывания детей. Суть в том, что для получения акта приемки ежегодно объекты оцениваются по критериям, схожим с критериями проводящейся один раз в пять лет государственной аттестации. В этой связи прохождение аттестации решено сделать правом, а не обязанностью собственника лагеря.

Закрепляются и уточненные определения самих понятий "оздоровительный лагерь", "спортивно-оздоровительный лагерь". Кроме того, утверждается новый состав Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Также постановлением законодательно закреплены основания для уточнения порядка направления в студенческие санатории-профилактории по удешевленным за счет государственных средств путевкам студентов дневной формы обучения, который будет вновь утвержден Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по согласованию с Министерством образования в ближайшее время.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-