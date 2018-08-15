15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стобалльные результаты на ЦТ-2018 есть по всем предметам, сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

Стобалльные результаты есть по всем предметам, если рассматривать иностранный язык как один предмет, уточнила она. В целом абитуриенты в 2018 году сдали ЦТ лучше, чем в 2017-м. Исключением стала только физика, по этому предмету результаты были несколько ниже.

Кроме того, в этом году снизилось количество нарушителей правил проведения ЦТ. Тех, кто пользовался мобильными телефонами, шпаргалками, стало значительно меньше. С экзамена были удалены 16 человек, два абитуриента не получили сертификаты, потому что нарушили процедуру проведения ЦТ при работе с бланками ответов, отметила Наталья Вайтехович.

Как сообщалось, в ЦТ-2018 приняли участие более 82 тыс. абитуриентов. В этом году отмечено увеличение количества 100-балльных результатов - их стало 392, 16 абитуриентов получили высший балл по двум предметам.

Среди вузов высокие конкурсы на бюджетную дневную форму наблюдались по специальностям "режиссура кино и телевидения" (6,4 человека на место), "информационные системы и технологии" (6,7 человека на место), "спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)" (7,6 человека на место) и "дизайн (графический)" (11,2 человека на место).

Наиболее высокие проходные баллы на специальностях "международное право" (384), "экономика электронного бизнеса" (384), "современные иностранные языки" (378), "стоматология" (375) и "организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте (организация воздушного движения)" (368).

Более 5 тыс. человек пополнят ряды будущих педагогов в вузах страны. В Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка зачислено 800 студентов на дневную бюджетную форму. При этом каждый третий из будущих педагогов- победитель олимпиад, имеет документ с отличием или является выпускником педагогических классов. Наиболее высокий проходной балл - 325 - был на специальности "изобразительное искусство и компьютерная графика". При этом в Барановичском государственном университете на специальность "начальное образование" на 15 плановых мест поступили 5 абитуриентов без вступительных испытаний (медалисты, победители олимпиад и выпускники педклассов). В этом же университете средний конкурс составил два человека на место. 275 баллов должны были получить ребята, желающие обучаться в Мозырском педагогическом университете по специальности "иностранные языки".

Прием абитуриентов на первую ступень высшего образования в 2018 году вели 42 учреждения государственной формы собственности и 9 - частной. Всего 1 сентября в вузы страны придут учиться более 50 тыс. первокурсников. За счет средств бюджета принято более 26,4 тыс. человек (в 2017 году - 26,7 тыс.), при этом в дневной форме с целью удовлетворения заказа организаций на подготовку специалистов с высшим образованием - 21,7 тыс. человек (в 2017 году - 22,4 тыс.). На платной основе обучаться будут более 24 тыс. человек.-0-