29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ планируют развивать взаимодействие в антидопинговой сфере. Это предусмотрено проектом плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации стратегии развития физической культуры и спорта стран Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

План состоит из девяти разделов. Отдельные посвящены развитию спортивной науки и медицины, инновационного сотрудничества, взаимодействия в антидопинговой сфере и популяризации спорта и здорового образа жизни, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в план включены мероприятия, направленные на развитие массового и детско-юношеского спорта, национальных видов спорта стран СНГ и спорта высших достижений, спортивных обменов, спортивного туризма, на создание условий для занятий физкультурой, спортом и активного отдыха в природной среде. Проектом плана предусмотрено также проведение ряда физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий для социально незащищенных категорий населения, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, пожилых людей и ветеранов спорта.

Как пояснили в пресс-службе, эксперты СНГ доработали проекты плана и решения Совета министров иностранных дел СНГ по этому вопросу. Документы будут направлены в страны Содружества для внутригосударственного согласования.

Стратегия развития физкультуры и спорта была утверждена Советом глав правительств СНГ в 2012 году.-0-