24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ планируют сотрудничать в производстве высокотехнологичного энергооборудования. Этот вопрос включен в проект повестки дня заседания Совета глав правительств (СГП) Содружества, намеченного на 2 ноября в Астане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Как проинформировали в пресс-службе, ожидается, что на саммите будут обсуждаться "вопросы, касающиеся взаимодействия стран СНГ в случае ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий, сотрудничества в рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также в сфере производства высокотехнологичного энергетического оборудования".

Предполагается также, что главы правительств одобрят документы по взаимодействию в области экологии, исследования и использования космического пространства в мирных целях, налогового администрирования, развития и использования систем сотовой мобильной связи. "Традиционно большой блок документов будет касаться финансовой сферы. В частности, на заседании планируется рассмотреть вопросы финансирования мероприятий, направленных на обеспечение медико-социальной помощи и повышение качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей, создания и развития объединенной системы ПВО, а также различные аспекты финансового обеспечения деятельности органов СНГ", - отметили в Исполкоме.

Кроме того, ожидается, что Совет глав правительств одобрит планы мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества стран СНГ на 2019-2020 годы и по реализации соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года.

Проект повестки дня СГП сформируют 28 августа в Минске постоянные полномочные представители государств СНГ при уставных и других органах Содружества. Постпреды обсудят также работу в Год культуры в СНГ и реализацию основных мероприятий в области культуры на 2016-2020 годы.

Кроме того, на заседании Совета постпредов будут представлены проекты концепции председательства Туркменистана в Содружестве в 2019 году и плана мероприятий по ее реализации.-0-