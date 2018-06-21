Страны "Восточного партнерства" в 2020 году подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роуминг

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны "Восточного партнерства" к концу 2020 года подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роуминг. Такая договоренность достигнута сегодня в Минске во время очередного раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства", сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня мы приняли решение, что до конца нынешнего года будет выработана дорожная карта стран "Восточного партнерства" и к концу 2020 года будет подписано соглашение по гармонизации цен на роуминговые услуги в наших странах", - пояснил Сергей Попков.
Министр обратил внимание, что Евросоюз решал этот вопрос 10 лет. "Сказать, что это будет завтра и сразу все дешевле, - мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что постепенно роуминговые тарифы максимально сблизим с национальными тарифами внутри страны", - уточнил он.
При этом важно будет найти баланс интересов мобильных операторов, чтобы они могли развиваться и инвестировать в развитие новых технологий, и интересами простых граждан, считает Сергей Попков.
В свою очередь председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Украины Александр Животовский пояснил, что на основе подписанного соглашения в 2020 году страны "Восточного партнерства" смогут начать переговоры для заключения аналогичного соглашения со странами Европейского союза.-0-
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