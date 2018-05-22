Страны Восточной Европы и Центральной Азии обсудят в Минске расширение доступа к недорогим лекарствам

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе Региональное совещание по расширению доступа к качественным и недорогим лекарственным средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии планируется провести в ноябре в Минске. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, выступая на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, пригласил коллег принять участие в этом мероприятии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На совещании планируется выработать совместную позицию по расширению доступа к качественным, эффективным, недорогим лекарственным средствам для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита С через призму реализации Целей в области устойчивого развития. Организатором мероприятия выступает Минздрав Беларуси совместно с ЮНЭЙДС, ВОЗ и Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В своем выступлении Валерий Малашко рассказал о государственной политике страны в области здравоохранения. Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медуслугам, входит в число 42 государств, в которых в более чем 99% случаев роды принимаются квалифицированным медицинским персоналом, занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран. В республике активно развивается высокотехнологическая медпомощь: клеточные и биомедицинские технологии, трансплантология, онкология, кардиохирургия. На первый план выходит персонифицированная медицина, основанная на доказательствах. На нынешнем этапе усилия белорусской системы здравоохранения направлены на перераспределение ресурсов на самые эффективные направления деятельности. И прежде всего, на первичное звено, добавил министр.

Беларусь сегодня ассоциируется со страной, где активно развиваются IT-технологии. "Отрасль здравоохранения занимает передовые позиции в цифровой трансформации экономики: мы уверенно идем к созданию электронного здравоохранения, созданию e-Health, которое затронет не только все аспекты деятельности здравоохранения, но и позволит выстроить новые взаимоотношения "врач-пациент", - отметил Валерий Малашко.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Ее ежегодные сессии, в работе которых принимают участие делегации из государств - членов ВОЗ, проводятся обычно в мае в Женеве.-0-