Стратегию инновационного развития необходимо разработать в Союзном государстве - Шумилин

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо разработать и реализовать стратегию инновационного развития Союзного государства, чтобы противостоять глобальным экономическим вызовам и занять достойное место на мировом рынке. Такое мнение высказал на заседании секции "Международная деятельность и экономическая безопасность" на V Форуме регионов Беларуси и России председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Наука стала производительной силой и оказывает прямое влияние на экономический рост, научно-технический и социально-экономический прогресс. "Важно не только создавать новые знания, но и эффективно использовать эти знания в реальном секторе экономики, повышать конкурентоспособность страны через разработку и внедрение высокотехнологичных и наукоемких инноваций", - подчеркнул Александр Шумилин. Работа по решению подобных стратегических задач ведется ГКНТ Беларуси и Министерством науки и высшего образования России в Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства.

С момента формирования Союзного государства Беларусь и Россия реализовали более 50 значимых научно-технических программ. Разработаны технологии и образцы оборудования для производства новых полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей (программа "Компомат"). Из этих материалов выпускают термостойкие изделия самого различного назначения. Разработано более 60 изделий импортозамещающей полупроводниковой техники и комплектующих с высокими функциональными и точностными характеристиками ("Прамень"). Технологии, созданные по программе "Микросистемотехника", применяются в разработке бытовой техники, автомобилестроении, обороне.

Реализация одной из наиболее значимых программ Союзного государства - "Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли" - завершилась в 2017 году. Ученые разработали 48 экспериментальных образцов элементов специальной и обеспечивающей аппаратуры, 18 экспериментальных технологий и 23 аппаратно-программных средства для ракетно-космической отрасли.

В этом году выполняется восемь научно-технических программ Союзного государства. Кроме того, в разработке целый ряд новых. Они относятся к области высоких технологий - разработке и внедрению в производство мобильных оптиковолоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработкам в области аддитивных технологий и производству современных промышленных и бытовых 3D-принтеров.-0-