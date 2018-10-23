Строительство двух центров для мигрантов может начаться в Беларуси в 2019 году

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в следующем году может начаться строительство специальных центров для мигрантов. Об этом сегодня сообщил журналистам глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Центры будут открытого или смешанного типа, каждый будет рассчитан примерно на 200 человек. "Центры должны появиться в Лиде и Новополоцке. Окончательное решение будет принято с участием экспертов, этот вопрос будет досконально изучен", - сказал Зейнал Гаджиев.

"Я не исключаю, что в следующем году мы начнем строить эти центры параллельно", - добавил глава представительства МОМ в Беларуси. Потрачено на эти цели будет около 4 млн евро.

Сегодня в Минске проходит церемония открытия проекта "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов", который финансируется Европейским союзом, а реализуется представительством Международной организации по миграции в Беларуси совместно с МВД и Госпогранкомитетом. Бюджет - 7 млн евро.-0-