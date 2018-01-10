Студенты БГУ заняли 2-е место в конкурсе проектов международного юридического форума в Астане

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческая команда юридического факультета БГУ стала серебряным призером конкурса проектов Guidelines III Международного молодежного юридического форума "Механизмы защиты прав человека", который завершился в декабре в Астане (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли четверокурсницы Эльжбета Скшидлевска, Сабина Терешко и Галина Харланова. Они представили коллективную работу на тему "Централизация юридических клиник как перспектива развития клинического образования". Студенты предложили модель координационного центра, который объединял бы республиканские юридические клиники по оказанию бесплатных консультаций. Также девушки разработали структуру данного учреждения и механизмы оказания юридических услуг. Руководителем проекта выступила преподаватель кафедры госуправления юрфака БГУ Надежда Шевко.

В финальном поединке состязались четыре команды из Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана. Участникам необходимо было презентовать свой проект, защитить его и ответить на вопросы оппонентов. Первое место завоевали студенты Университета КАЗГЮУ (Казахстан). Всего в полуфинале выступили 16 сборных. Финалисты награждены дипломами и денежными премиями.

Организатором мероприятия выступил Университет КАЗГЮУ при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и фонда "Сорос-Казахстан".-0-