13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Беларуси начали проводить экспертизы электрошоковых устройств, сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Недавно начали проводить новую экспертизу - исследование выходных параметров электрошоковых устройств", - сказал Андрей Швед. Ранее судебные эксперты не могли провести соответствующую экспертизу, потому что для этого не было ни методики, ни оборудования. Внедрению такого исследования в практику предшествовали соответствующая подготовка специалистов ГКСЭ, а также закупка приборной базы.

Сегодня специалисты профильного отдела успешно проводят экспертизы электрошоковых устройств, поступающих из органов Государственного таможенного комитета, подразделений Следственного комитета и МВД Беларуси.

В комитете внедряется в практическую деятельность судебная геммологическая экспертиза. Ее объектами являются драгоценные, полудрагоценные камни, бриллианты, природные минералы. Такая экспертиза позволяет определять их стоимость. Организуется лаборатория, проводится закупка современного оборудования. Весь цикл подготовки к внедрению в экспертную практику судебной геммологической экспертизы планируется завершить во втором квартале.

Представляет интерес и такое новое направление, как товароведческие экспертизы сложных бытовых устройств. Если раньше в госкомитете в основном проводились исследования мобильных телефонов и компьютеров, то в последние годы специалисты успешно освоили их и в отношении других сложных объектов бытовой техники: телевизоров, пылесосов, различных кухонных бытовых электротехнических приборов. Также решаются отдельные вопросы, связанные с определением причин неработоспособности холодильников. Причем если раньше экспертизы электробытовой техники проводились только в центральном аппарате госкомитета, то с 2017 года для повышения эффективности такой деятельности успешно обучены наиболее опытные специалисты из областных управлений. На первоначальном этапе они будут проводить исследования мобильных телефонов и планшетных компьютеров, по мере оснащения областных лабораторий специализированной техникой спектр решаемых задач будет расширен.

В целом создание ГКСЭ дало импульс для освоения новых видов экспертиз, добавил Андрей Швед. Только за последние три года внедрено (или завершается подготовительная работа для внедрения в практику в этом году) более 10 новых видов и подвидов экспертиз. Комитет гибко реагирует на потребности правоохранительных органов, других госорганов по тем или иным вопросам.-0-

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