Судебных исполнителей Беларуси оснастили видеорегистраторами

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебных исполнителей Беларуси оснастили персональными видеорегистраторами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

В министерстве полагают, что использование в работе территориальных органов принудительного исполнения видеорегистраторов позволит максимально исключить спорные вопросы при совершении наиболее значимых исполнительных действий, таких как арест имущества, выселение должника. Это также должно сократить количество жалоб от сторон исполнительного производства на действия (бездействие) судебных исполнителей.

Персональный видеорегистратор предназначен для ношения на элементах форменной одежды и может использоваться при исполнительных действиях, а также в других случаях, обусловленных служебной необходимостью.

Записанную информацию сторонам исполнительного производства могут предоставлять только для ее просмотра в присутствии судебного исполнителя, на основании письменного заявления.

В пресс-службе добавили, что для закрепления доказательств судебные исполнители могут использовать технические средства, в том числе звукозаписывающую и видеоаппаратуру, кино- и фотосъемку. Порядок использования персональных видеорегистраторов регламентирован Министерством юстиции.

С июля Минюст внедрил справочно-информационную службу "Контакт-центр системы органов принудительного исполнения", сейчас она проходит тестирование. Такое взаимодействие с органами принудительного исполнения оказалось востребованным. За июль поступило 229 звонков, за август - 400. Большинство вопросов граждан и представителей юрлиц, как и предполагалось, носят справочно-информационный и разъяснительный характер. Преимущественно они касаются порядка возбуждения исполнительного производства, предоставления сведений об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должников. Обратившиеся также уточняют время работы, график личного приема, контактные данные судебных исполнителей, информацию о наличии задолженности в рамках возбужденных исполнительных производств, порядок ее погашения.

Поскольку такие обращения не требуют участия судебного исполнителя, ответы на них предоставляют устно. В некоторых случаях для оперативного разрешения поступающих вопросов операторы контакт-центра могут соединить с судебным исполнителем, который ведет исполнительное производство, если звонок поступил в приемный день этого судебного исполнителя.-0-