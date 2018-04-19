Судмедэксперты Беларуси и Латвии договорились о сотрудничестве

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебной экспертизы (ГКСЭ) Беларуси и Государственный центр судебной медицины Латвии договорились о сотрудничестве в сфере судебной медицины. Соответствующее соглашение подписано сегодня на международной научно-практической конференции "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили зампредседателя ГКСЭ, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк и заместитель директора Государственного центра судебной медицины Латвии Иоланта Вамзе-Лиепина. Соглашение предусматривает сотрудничество в области научно-исследовательских работ по теоретическим и правовым, организационным и методологическим проблемам судебно-экспертной деятельности, создание новых и совершенствование существующих методов и методик экспертного исследования, обмен опытом и экспертной практикой.

На конференции также был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере судебно-экспертных наук между научно-практическим центром ГКСЭ Беларуси и центром вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР.

ГКСЭ Беларуси активно сотрудничает со многими экспертными учреждениями и организациями стран ближнего и дальнего зарубежья. Со многими подписаны соглашения. Круг партнеров постоянно увеличивается. Например, коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов выразили заинтересованность в обучении своих сотрудников отдельным видам экспертиз в Беларуси. "В этом году планируется организовать такое обучение у нас в республике. Их заинтересовала, в частности, пожарно-техническая, взрывотехническая экспертизы", - рассказал заместитель председателя ГКСЭ Беларуси Сергей Евмененко.

Технологии, которые используются в мире для проведения экспертиз, есть на вооружении и у белорусских экспертов, добавил председатель Европейской сети судебно-экспертных учреждений Эрки Сиппола. В настоящее время во всем мире судебно-экспертная деятельность гармонизируется, используются одни и те стандарты. Беларусь движется в этом тренде, используя новейшие достижения.

В преддверии своего профессионального праздника судебные эксперты Беларуси 19-20 апреля проводят международную научно-практическую конференцию "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития". В мероприятии принимают участие представители более 30 экспертных учреждений более чем из 20 государств. На секционных заседаниях эксперты обменяются опытом организации и проведения исследований в сфере судебно-медицинских, судебно-технических, судебно-криминалистических и иных видов экспертиз. Иностранным коллегам будут продемонстрированы как белорусские разработки технических решений для судебно-экспертной деятельности, так и продукция мировых производителей.-0-