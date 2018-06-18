Свыше 5 тыс. болельщиков проследовали через Беларусь на ЧМ-2018

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 5 тыс. болельщиков проследовали через Беларусь на чемпионат мира по футболу в России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"За выходные дни оформили 22 организованные группы болельщиков. Всего с момента действия безвизового режима мы пропустили более 5,4 тыс. болельщиков через границу, из них более 5,2 тыс. на въезд в Беларусь и 200 на выезд", - проинформировал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Больше всего болельщиков пересекает границу в Национальном аэропорту Минск - этим путем прибыли более 3,4 тыс. Далее идет железнодорожный транспорт и только потом автомобильный.

О правопорядке в поездах рассказал заместитель начальника управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо. "Мы взаимодействуем с российской полицией и берем под сопровождение поезда международного сообщения, отслеживаем передвижение иностранных граждан, следующих из Евросоюза в направлении России. Во всех поездах обеспечиваем охрану общественного порядка, предупреждаем факты совершения в указанных поездах преступлений и правонарушений, как со стороны иностранных граждан, так и в их отношении, - отметил Геннадий Ворсо. - За время действия безвизового въезда для болельщиков ни одного преступления или правонарушения в отношении иностранных граждан не совершено и за оказанием помощи иностранцы не обращались. На объектах транспорта их передвижение было беспроблемным".

Железнодорожным транспортом проследовало в Россию более 1 тыс. иностранных граждан. Среди них организованные группы количеством до 100 человек. "Кроме того, 15-16 июня мы обеспечили охрану общественного порядка при следовании 4 дополнительных поездов по маршруту Москва-Калининград. В указанных поездах в общей сложности проследовало около 1,5 тыс. болельщиков. Основная масса из них - граждане России, - сказал Геннадий Ворсо. - Еще один период, когда поезда будут ехать в Калининград и обратно, - 21-29 июня. В них могут проследовать до 2 тыс. граждан. Но эти выходные показали, что данные поезда заполняются примерно на 70%".

Как напомнили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, безвизовым режимом на время чемпионата мира иностранцы могут воспользоваться только при наличии действительного документа, удостоверяющего личность, а также паспорта болельщика - FAN ID. Причем последний документ может предъявляться в оригинале или электронной форме. Он дает право многократного безвизового въезда в Беларусь и Россию за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата мира и заканчивается в день последнего матча.

При въезде в Россию каждому иностранцу выдается миграционная карта, которая должна находиться у него в течение всего срока пребывания в стране. При пересечении границы Беларуси для дальнейшего следования в Россию болельщикам необходимо обратиться к представителю белорусской пограничной службы для получения миграционной карты.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Беларусь и Россия 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков действует безвизовый режим на территории Беларуси (с 4 июня по 25 июля).-0-