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"Сын всегда просил: мама, давай купим "товар удачи"!" Продавец из Минска Юлия Авдей выиграла квартиру от "Евроопт" и решила свой жилищный вопрос!

Общество 14.06.2018 | 14:49
У Юлии Авдей все вышло, точно как в сказке - ее мечту о квартире в Минске исполнила …рыбка! Но не золотая, а просто вкусная - "товар удачи"!
У Юлии Авдей все вышло, точно как в сказке - ее мечту о квартире в Минске исполнила …рыбка! Но не золотая, а просто вкусная - "товар удачи"!

Госпожа Фортуна - дама с характером, и кому проявить свою благосклонность, зависит целиком и полностью от нее. Тем приятнее, когда удача выпадает тем, кому это особенно необходимо. А именно так получилось в 72-м туре игры "Удача в придачу!". Минчанка Юлия Авдей всегда мечтала о собственной квартире - и теперь ее жилищный вопрос решен благодаря обычной покупке в "Евроопт". А путь фортуне указал маленький сынишка Ян, который лично выбирал "товары удачи". Узнав во вторник о своем выигрыше, победительница примчалась вместе с сыном прямо в "Е-Сити", где проходил розыгрыш призов, чтобы лично убедиться: все правда!

Крупно повезло в этот вторник и еще трем участникам игры, которые сделали покупки на прошлой неделе. Новенькие внедорожники "Джили Алтас" выиграли отделочник изделий из древесины Татьяна Колосова из агрогородка Барсуки, дизайнер Юлия Клачек из города Барановичи и инженер Галина Кожанова из города Вилейки.

Увидеть розыгрыш призов 72-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся 12 июня, можно было заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Одноклассники". При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Не успели утихнуть первые эмоции от радостных перемен в жизни, как уже в четверг, 14 июня, в том же минском "Е-Сити" самым удачливым покупателям 72-го тура вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" об этом уже позаботился!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

"Мы с сыном так мечтали о квартире! Играем уже года полтора, и он всегда просил: "Мама, давай купим "товар удачи"!" - еще и сам всегда выбирал, что именно нам нужно, – не скрывает слез радости Юлия Авдей, главная победительница этого тура, которая трудится продавцом в компании "Голден Табак". - А на прошлой неделе у Яна был день рождения, 5 лет исполнилось, так в "Евроопт" ходили почти каждый день. Но и не думали, и не гадали, что наша мечта сбудется! Удачным товаром стала копченая рыбка! Когда позвонили с розыгрыша, я была в таком шоке, что сразу не могла понять, про какую квартиру мне говорят. Сердце дрожало, руки колотились… Люди на улице думали, что у меня истерика! Вся на эмоциях и приехала в "Е-Сити"!"

И вот ключи в руках – время оценить выигранную квартиру!
И вот ключи в руках – время оценить выигранную квартиру!

И такую бурную реакцию победительницы легко понять - ведь всего за одну секунду решился жилищный вопрос, который так ее волновал! Сейчас Юлия вместе с сыном проживает в доме родителей, где также живет с женой и дочкой один из старших братьев. И хотя, как говорится, в тесноте, да не в обиде, мечта о собственном жилье, где она будет сама себе хозяйкой, не покидала. "Я благодарна, что есть такая игра, где разыгрываются квартиры, что есть чудеса на свете, надо верить в чудеса! - искренне радовалась она, получив ключи от собственной жилплощади в столице. - Мама и папа, братья за меня так рады, они всегда верили, что мне повезет!"

Выигранное жилье находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... И стоимость жилья солидная - более 117 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте. Кстати, в этом доме разыграно уже немало квартир, так что с соседями победительнице уж точно будет о чем поговорить!

А квартира удачливой покупательнице досталась действительно шикарная – просторная и в отличном месте!
А квартира удачливой покупательнице досталась действительно шикарная – просторная и в отличном месте!

"Сразу будем делать ремонт и будем с сыночком жить, какие-то вещи перевезем, что-то новое купим. Главное, игрушки все забрать! А потом и парту Яну к школе куплю… Теперь места на все хватит! - с энтузиазмом заглядывает в будущее Юлия Авдей, осматривая свою личную жилплощадь. - Это такое счастье, вообще невероятное, ну как тут не верить в чудо? Теперь у нас есть свое жилье!"

Теперь у Юлии будет собственная кухня, а Яну хватит места для игрушек! "Сразу будем делать ремонт и переезжать!"
Теперь у Юлии будет собственная кухня, а Яну хватит места для игрушек! "Сразу будем делать ремонт и переезжать!"

Также сегодня свой призовой пьедестал покинули три новеньких внедорожника "Джили Атлас" стоимостью более 40 тыс. рублей, или свыше $20 тыс., каждый, которые были припаркованы у "Е-Сити" всю эту неделю. Их счастливые обладатели сразу же после церемонии награждения смогли уехать на выигранных автомобилях к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 197 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Джили Атлас", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Джили Атлас", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Один из жемчужно-серебристых "Джили Атлас" отныне принадлежит Татьяне Колосовой из агрогородка Барсуки Смолевичского района Минской области, которая работает отделочником изделий из древесины на фирме "Исток-Инвест". За покупками она с супругом ездит в ближайший "Евроопт" в Жодино, и одна из них, сделанная на прошлой неделе, стала действительно удачной!

Семья Колосовых как раз задумывалась о покупке автомобиля в кредит… "Когда узнали о выигрыше, то прыгали просто до потолка, столько радости было!"
Семья Колосовых как раз задумывалась о покупке автомобиля в кредит… "Когда узнали о выигрыше, то прыгали просто до потолка, столько радости было!"

"Нашему автомобилю уже 17 лет, так что то одно сломается, то другое. Решили с мужем покупать новую машину в кредит, чтобы на ремонт меньше денег тратить, начали уже прикидывать, сколько платить придется. И тут такое счастье! Помню, приехала с работы, и тут звонок… Когда услышала, что выиграли автомобиль, то словами не передать, что у меня творилось в голове, семья даже подумала, что что-то страшное случилось, такое было лицо, - смеется победительница. - А когда уже повесила трубку, то мы прыгали просто до потолка, столько радости было! Собака лаяла без остановки!"

И сегодня семья не скрывала эмоцией, оценивая выигранный внедорожник. "Конечно, я была бы рада любому автомобилю, но это просто сказка, просто мечта, - признавалась Татьяна, сжимая в руке ключи от собственного кроссовера. - У нас родные живут в Солигорске, часто ездим туда, ну а теперь будем путешествовать на новом внедорожнике с комфортом! А может, и в Крым соберемся…Старый автомобиль решили подарить сыну, пускай учится водить!"

На кристально-белом "Джили Атлас" теперь будет с шиком кататься Юлии Клачек из города Барановичи Брестской области, дизайнер в салоне плитки. Чтобы выиграть новенький автомобиль, этой покупательнице понадобилось всего два тура!

Юлия Клачек выиграла новенький автомобиль всего за два тура! "Если бы не выигрыш, могла бы о таком только мечтать!"
Юлия Клачек выиграла новенький автомобиль всего за два тура! "Если бы не выигрыш, могла бы о таком только мечтать!"

"На прошлой неделе зашла в "Евроопт" за кофе и сахаром и решила заодно взять "товар удачи". Выбирала межу семечками и зубной щеткой, взяла щетку, получила свой игровой код и благополучно про него забыла, - смеется Юлия. - И тут во вторник звонок! Я просто в ступор впала, когда услышала "Евроопт", "Удача в придачу!", потеряла дар речи и сразу побежала включать телевизор!"

Водительские права у Юлии есть, а теперь будет и новенький стильный внедорожник прямо из салона! "Если бы не выигрыш, могла бы о таком только мечтать, - признается она. - Машина очень нравится!"

А еще один жемчужно-серебристый "Джили Атлас" отправился в город Вилейку Минской области, где проживает Галина Кожанова, инженер на предприятии "Зенит-БелОМО".

Галина Кожанова: "На прошлой неделе брала из "товаров удачи" гречку и внучке шоколадку, обычные покупки были, и вот как оно получилось!"
Галина Кожанова: "На прошлой неделе брала из "товаров удачи" гречку и внучке шоколадку, обычные покупки были, и вот как оно получилось!"

Что символично, во вторник новость о победе застала Галину вместе с супругом… возле магазина "Евроопт"! "Я играю уже около 2 лет, выигрывала и сертификаты, и призы в мгновенной игре, но в то, что могу выиграть что-то покрупнее, как-то слабо верилось, - признается она. - Поэтому, когда мне позвонили с такой новостью, мы с мужем были в шоке".

"На прошлой неделе брала из "товаров удачи" гречку и внучке шоколадку, обычные покупки были, и вот как оно получилось! - восхищается Галина. - Как распорядиться выигранным автомобилем, решим на семейном совете - у нас и сын, и дочка есть. А может быть, себе оставим, будем на дачу ездить и к родственникам в Россию!"

Очередной тур игры "Удача в придачу!" позади, а значит, список победителей пополнился еще более чем 30 000 именами удачливых покупателей, среди которых и четыре главных счастливчика! А в целом с февраля 2016 года в игре от "Евроопт" разыграно уже более 1,9 млн призов! В том числе 52 столичные квартиры и 197 шикарных автомобилей!

А если вам пока не удалось увидеть себя в списке победителей, не расстраивайтесь! Игра продолжается, и уже во вторник, 19 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 11 по 17 июня в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут претендовать на призы 73-го тура. На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Ниссан Джук" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

А уже 19 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 73-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже 19 июня игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 73-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Не упустите отличную возможность выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!
"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Успейте сделать удачную покупку до конца недели!

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