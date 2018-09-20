20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники начнут выполнять часть функций погранслужбы в некоторых пунктах пропуска с 2019 года, сообщил в интервью БЕЛТА председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Юрий Сенько напомнил, что в 2017 году совместно с органами пограничной службы проведен эксперимент по выполнению должностными лицами таможни функций органов погранслужбы, связанных с проверкой документов лиц, пересекающих границу.

"Эксперимент был признан успешным. Главой государства принято решение о наделении должностных лиц таможенных органов полномочиями по выполнению отдельных функций, связанных с пропуском через границу физических лиц. С 1 января 2019 года такие функции будут выполняться должностными лицами Брестской, Витебской и Минской региональной таможен в определенных пунктах таможенного оформления", - рассказал Юрий Сенько.

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