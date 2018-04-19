19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая работа над белорусско-российским соглашением о взаимном признании виз завершена. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Шуневич отметил, что внутригосударственное согласование пройдено. "Каких-то особых препятствий я не вижу. Вопрос рабочий абсолютно. Думаю, что решение состоится", - сказал министр. При этом он не стал уточнять конкретные сроки.

Как сообщалось, усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня. Он подготовлен для беспрепятственного транзита болельщиков на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.-0-