Техническое нормирование в строительстве существенно сократится, нормы безопасности сохранятся

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническое нормирование в строительстве существенно сократится, при этом все нормы, обеспечивающие безопасность возводимых объектов, сохранятся. Об этом сообщил начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Все объекты строятся в соответствии с техническими нормативными правовыми актами (ТНПА). В настоящее время Минстройархитектуры проводит кропотливую работу по оптимизации количества таких документов.

"Мы пропускаем через мелкое сито все технические нормативные правовые акты, оставляя только те, которые напрямую влияют на обеспечение безопасности объектов, - отметил Артем Юшкевич. - Таким образом, мы существенно сократим количество ТНПА и больше отдадим на откуп проектировщикам, чтобы они не были ограничены нормами ТНПА, а могли самостоятельно на основании расчетов, доказательной базы принимать технические решения. Так мы в некоторой степени развяжем руки проектировщикам, ни в коем случае не упуская основных требований по безопасности".

По словам Артема Юшкевича, в 2017 году было переработано 69 ТНПА, в результате из них осталось только 17. В этом году планируется пересмотреть 27 ТНПА, сократив их количество до 20.-0-

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