Технологии реабилитации загрязненных земель должны быть ориентированы на экономический эффект - ученый

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Технологии реабилитации загрязненных радионуклидами территорий должны быть сориентированы на экономический эффект. Такое мнение высказал сегодня журналистам академик НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Иосиф Богдевич во время конференции в Гомеле "Чернобыль и наука: опыт преодоления последствий", передает корреспондент БЕЛТА.

Академик отметил, что вопросу качества продукции в Беларуси уделяется большое внимание на всех уровнях. Благодаря защитным мерам на загрязненных землях удается получать продукцию, содержание радионуклидов в которой в 2-5 раз ниже допустимых уровней. "Мы научились производить. Сейчас важно продать. Белорусские продукты сегодня одни из лучших в Европе, и психологического барьера, который был раньше, нет. Теперь стоит задача значительно сложнее: все наши технологии должны быть сориентированы на себестоимость продукции, ее цену и получение прибыли. Беларусь - экспортно ориентированная страна, поэтому мы должны работать в этом направлении", - сказал Иосиф Богдевич.

Эта и многие другие темы нашли отражение в докладах и выступлениях на международной научно-практической конференции "Чернобыль и наука: опыт преодоления последствий". Форум проходит в Гомеле в Институте радиологии НАН Беларуси. Ее участниками стали примерно 100 специалистов из Беларуси, России, Украины, Японии, занимающиеся научным решением проблем радиоэкологии, радиобиологии, агроэкологии, радиохимии, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, психологии, социологии.

Приветственный адрес участникам международного форума от имени председателя Президиума НАН Владимира Гусакова на церемонии открытия озвучил его заместитель Александр Сукало. "Беларусь вынужденно приобрела опыт управления ситуацией, обусловленной долговременным радиоактивным загрязнением обширных территорий, - отмечено в приветственном адресе. - Благодаря накопленному опыту республика имеет богатейшую научную школу, одну из наиболее узнаваемых в мире. Этот опыт бесценен для всего мирового сообщества, давно вступившего в эпоху ядерных технологий".

Во время тематических секций участники форума обсуждают результаты научных исследований по актуальным проблемам минимизации последствий чернобыльской катастрофы, реабилитации загрязненных территорий, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.-0-