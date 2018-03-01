Техрегламент об ограничении применения опасных веществ в электротехнике в ЕАЭС вступил в силу с 1 марта

1 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" вступил в силу с 1 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В соответствии с техрегламентом, в странах ЕАЭС запрещается или ограничивается применение свинца, ртути и некоторых других вредных для здоровья и экологии металлов в широко распространенных бытовых приборах - компьютерах, телевизорах, холодильниках, мобильных телефонах и т.д.
"Согласно техрегламенту ЕАЭС "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" такое изделие должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы в его составе не содержалось свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров. А в однородных материалах, которые используются при изготовлении техники, концентрация этих веществ в весовых процентах не должна превышать 0,1, а кадмия - 0,01. Это очень малая доля, не способная навредить человеку или природе", - пояснили в ЕЭК.
Комментируя нововведения, член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков подчеркнул, что под действие техрегламента попадает множество товаров, обращающихся на едином союзном рынке. "Среди них различная бытовая аппаратура, телекоммуникационное и световое оборудование, электрифицированный инструмент, оборудование для досуга и спорта, торговые автоматы и так далее, - сообщил он. - Документ позволит сохранить здоровье многим людям - покупателям этих изделий".
Кроме того, по словам Валерия Корешкова, вводятся единые правила обращения и подтверждения соответствия изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям регламента.
Ранее в странах ЕАЭС не существовало нормативных актов, которые столь четко ограничивали бы применение опасных веществ в бытовых приборах, отметили в ЕЭК. В данном вопросе был использован опыт Евросоюза.
Комиссия установила двухлетний переходный период - до 1 марта 2020 года. "Это необходимо предпринимателям, чтобы они успели поменять технологии изготовления, и органам по оценке соответствия - для проведения аккредитации в установленном законодательством государств-членов порядке. До этой даты в странах ЕАЭС допускаются производство и выпуск в обращение продукции по национальным правилам", - добавили в ЕЭК.-0-
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