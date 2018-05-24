24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тексты и задания для выпускных школьных экзаменов разместят на портале Минобразования, сообщила журналистам начальник управления общего среднего образования Министерств образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тексты и задания для выпускных экзаменов, которые пройдут в письменной форме, будут объявляться по телевидению и радио в дни их проведения. В этом году тексты также будут размещаться на портале Министерства образования", - сказала Ирина Каржова.

Учащиеся 9-х классов будут сдавать три обязательных выпускных экзамена: русский и белорусский язык (диктант), математику (контрольная работа). Учащиеся 11-х классов выполнят контрольную работу по математике, напишут изложение по белорусскому или русскому языку (по выбору учащегося), а также сдадут иностранный язык и историю Беларуси в устной форме.

Перечень учебных предметов, по которым пройдут выпускные экзамены, и формы их проведения определены постановлением Минобразования, которое своевременно доведено до всех заинтересованных.

Испытания состоятся с 1 по 9 июня. Ирина Каржова отметила, что при составлении расписания должны учитываться санитарные нормы и правила. В частности, перерыв между экзаменами должен быть не менее одного дня.

В этом учебном году в Беларуси функционирует 3 тыс. 67 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тыс. учащихся. В 9-х классах учатся 85 тыс. ребят, в 11-х - 58 тыс.-0-