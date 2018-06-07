Телефонные линии для абитуриентов организованы в КГК

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонные линии государственной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний созданы для абитуриентов на базе центрального аппарата Комитета государственного контроля и комитетов в областях. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель рабочей группы государственной комиссии, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Наряду с выполнением задач по предотвращению нарушений в ходе вступительных испытаний членами госкомиссии будут объективно и оперативно рассмотрены все обращения абитуриентов и их родителей. Для этого на базе Комитета государственного контроля на областном и республиканском уровнях работают телефоны горячей линии, осуществляется личный прием граждан.

Номера телефонов:

рабочей группы госкомиссии (Минск) (8-017) 327-66-80;

Брестской областной комиссии - (8-0162) 21-18-76 и 21-18-94;

Витебской областной комиссии - (8-0212) 42-61-82;

Гомельской областной комиссии - (8-0232) 23-83-85;

Гродненской областной комиссии - (8-0152) 79-88-01, 79-88-40 и 79-88-16;

Минской областной комиссии - (8-017) 331-66-02 и 284-09-06;

Могилевской областной комиссии - (8-0222) 22-18-97, 31-07-73 и 31-07-75.

Министерства образования - (8-017) 222-43-12.

Павел Пинчук отметил, что алгоритм совместной работы по контролю за проведением вступительной кампании позволяет быть уверенными в том, что всем абитуриентам во всех учреждениях образования будут предоставлены равные возможности при поступлении.-0-