Телеканал "Беларусь 24" появился в базовых пакетах услуг "Казахтелекома"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вещание международного спутникового телеканала "Беларусь 24" в Казахстане начал осуществлять крупнейший оператор связи "Казахтелеком", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Телеканал "Беларусь 24" включен в базовые пакеты услуг кабельного телевидения "iD TV" и "Кабельное телевидение АО "Казахтелеком". Персональное цифровое телевидение "iD TV" доступно в режиме онлайн на любом устройстве: телефоне или планшете, ноутбуке или Smart-телевизоре. Базовый пакет услуг "iD TV" уже дополнен электронной программой передач "Беларусь 24" на ближайшие дни с описанием каждого проекта.

"Кабельное телевидение АО "Казахтелеком" - это еще одна услуга доступного телевидения, где в одном пакете собраны самые востребованные и популярные телеканалы, среди которых теперь представлен и международный спутниковый канал "Беларусь 24".

В соответствии с новыми нормами законодательства в ноябре 2017 года телеканал "Беларусь 24" прошел перерегистрацию в Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан и получил "Свидетельство о постановке на учет иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан". Права на распространение "Беларусь 24" на территории Казахстана получил официальный дистрибьютор телеканала ООО "Сигнал Медиа Интернешнл".

В Казахстане проживает немало белорусов, которым, безусловно, интересно, какие события происходят на их малой родине, а в эфире международного спутникового телеканала всегда представлены оригинальные рейтинговые проекты, новости, эксклюзивные интервью, аналитические обзоры, авторские программы, общественно-политические ток-шоу и прямые трансляции важнейших событий страны.-0-